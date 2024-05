Panelová výstava: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Dozvíte se to na výstavě s přehlednými mapami, které zachycují jevy zaniklé i stále živé.

Bohatstvím nářeční slovní zásoby vás provedou doprovodné texty. Zjistíte například, kdy si lidé pochutnávali na švábech, bobcích a mejdlíčkách, zda je možné, aby byla kostka kulatá, co jsou to pimpěrky a kdy husa zpívá nejpěkněji. Na výstavě si budete moci prověřit své znalosti v nářečních kvízech a zapojit se do nářečního výzkumu.

výstava otevřena

úterý - neděle 10 - 18 hod

Zdroj fotky (Kriticky ohrožené jevy našich nářečí): Národopisné muzeum v Plzni