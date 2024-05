Cesta kolem světa - Nová interaktivní rodinná expozice z dílny DEPO2015 přináší unikátní koncept světelné zážitkové výstavy kombinované s prvky únikových her.

Příběh expozice Cesta kolem světa odkazuje na slavný román Julese Verna. Návštěvníci se na startu výpravy ocitnou v prostoru před obrovským kufrem. Jakmile do něj vstoupí přesunou se v čase do začátku 20. století a ocitnou se v anglickém pánském klubu. V tu chvíli ožije na zdi visící obraz Vernova hrdiny Philease Fogga, který hráče vtahuje do děje a vyzývá je, aby se stejně jako kdysi on vsadili a vykonali cestu kolem světa v šibeničním termínu.

Zdroj fotky (Cesta kolem světa): Depo2015 Plzeň