Chříčskej vohon 2024 aneb festival přijatelného kotlíkářství a podezřelých pokrývek hlavy se vrací v plné síle!

Letos na jaře, konkrétně 25. května, se uskuteční další ročník roztodivného festivalu Chříčskej vohon. Areál pivovaru Chříč, který je původně chráněná dílna, tak ožije v rytmu líbivého country a folku, nesmí chybět ani kouřová vůně ohniště!

Zahrady pivovaru rozezní vracející se Banana Split a Jeho Moralisté, Sketa Fotr, kteří hrávají na sesterském festivalu Křič Fest, a kteří hráli do kroku na chříčském Masopustu! Line-up osvěží i noví rostoucí interpreti, kupříkladu Frankie and the Deadbeats. Dále se návštěvníci mohou těšit na Jáchyma Topola.

Každý, kdo na festival dorazí s vlastní kytarou, v klobouku, nebo ještě s prapodivnější pokrývkou hlavy, si může nárokovat drobnou slevu na vstupné.



Fanoušci řemeslného piva si také přijdou na své, bez zlatavého moku by se taková akce přeci neobešla!

Organizátor festivalu, sdružení Propolis, je skupina přátel, která postupně vznikla kolem dění a obnovy pivovaru ve Chříči na pomezí severního Plzeňska a Křivoklátska.