Konečne Spolu v Tachove

Nevíme, jestli je svět na to připraven, ale děje se to. Michael Szatmary a Tomáš Hudák KONEČNĚ SPOLU vyrážejí na stand-up comedy tour! Tito ostřílení hráči vám předvedou, jak to vypadá, když se na jednom pódiu setká humor, elegance, šarm, sex appeal, gentlemanství, zkušenosti ale hlavně dobří přátelé.

Vytvoří společně novou klasiku? Zapíší se do dějin světového humoru? A stihnete si vůbec pořídit lístky? To vše se dozvíte, když přijdete na jejich vystoupení, o kterém se už teď říká, že bude legendární.