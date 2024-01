AimtecHackathon 2024 - YoungHackers

Myslíte, že IT není nic pro vaše děti, a je jen o sezení za počítačem? Omyl! V neděli 10. března 2024 vás přesvědčíme, že technologie jsou zábava. Program YoungHackers je připraven pro všechny ve věku 6-16 let a ručíme za to, že s dětmi budete odcházet se spoustou nových zážitků a úsměvem na rtech. Kromě hraček a robotů, které si vaše děti budou moci vyzkoušet, na vás čekají i informace o možném technologickém vzdělání v Plzni a také budoucím uplatnění juniorů. Možná i vy máte doma malého ajťáka, přijďte se přesvědčit!

Můžete se těšit na roboty, chytré lego, Minecraft i úvod do AI a IoT pro děti. Více o akci: https://www.aimtechackathon.cz/younghackers/