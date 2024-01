AimtecHackathon 2024 - HackIt

Již poosmé Plzeň ovládne #AimtecHackathon, hackerský maraton doplněný o zajímavé přednášky TechTalks. V posledním ročníku jsme se potkali s konkrétními lidmi, kteří žijí s handicapem. Přiblížili jsme vám, jaké překážky je limitují, a to bylo i zadáním pro hackerské projekty. Co na tom bylo tak super? Většina výsledných projektů našla reálné využití. I letos budeme pomáhat. Výzvy na #AimtecHackathon 2024, kde můžeš svým projektem pomoci reálným lidem: - Pomoz Martinovi procvičovat mozek. - Pomoz Sáře připravit piktogramy pro rozvrh denních činností. - Vytvoř aplikaci, díky které nevidomý Lukáš najde, co potřebuje. Máš ve svém okolí kamaráda nebo známého, kterému chceš pomoci? Přines vlastní téma. Souboj hackerských projektů HackIT je již tradičně tou nejvíce vzrušující částí programu. Máš 40 hodin a neomezený přístup k mentorům a internetu. Potřebuješ jen notebook, spacák a chuť se do toho pořádně pustit!

Více na webu: https://www.aimtechackathon.cz/hackathon/ Na akci je třeba se registrovat: https://www.aimtechackathon.cz/registrace/ .... Chtěl by sis poslechnout jen přednášky? Tak nepřehlédni jen část #AimtecHackathonu - TechTalks, sérii technologických přednášek.