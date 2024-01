Data Animal (NZ-De) & Peelers > 19.1. < @ Anděl Music bar, Plzeň

Máme tu první večírek v novém roce 24 na kterém to rozbalí novozélandské duo Data Animal toho času sídlící v hlavním městě alternativní kultury, v Berlíně. Těš se na pořádnou temnotu stylově někde mezi post punkem, no wave a technem! Před nimi se představí aktuální vítězové Můzy a čerstvej vichr na plzeňský scéně Peelers, kterým ten mix psychedelie a krautu opravdu šlape a pokud se něco nepo, mají před sebou fakt zajímavou budoucnost. Akce proběhne v pátek 19.1. v Anděl Music baru a nám nezbývá nic jiného než se těšit! Odkaz na předprodej za dvě kila! => https://goout.net/cs/data-animal%2Bpeelers/szijquw/ FB událost: https://www.facebook.com/events/1322049511793925 DATA ANIMAL /NZ-De/ post punk / no-wave / techno https://dataanimal.bandcamp.com/ https://youtu.be/HaQ8GLBZo0Q

Data Animal se zrodily v časech pandemie někde mezi Berlínem a Novým Zélandem. Temná paranoia, digitální úzkost, zoufalá nejistota, rozklad a zhroucení moderního života jsou tématy, které se propisují do tvorby tohoto dua. Kytara a basa na elektronickém základě využívající vliv NYC no-wave, britského post-punku a detroitského techna vytváří dokonalý soundtrack právě probíhající apokalypsy. Smíchej si Suicide, Merzbow nebo The Dead C a dostaneš ten správnej koktejl, který Ti jen tak jinde nenalejou. V roce 2022 vydali své první, vysoce ceněné LP s názvem Future Primitive, které je tou nejlepší pozvánkou na páteční večírek v Andělu, který slibuje živelnou a temnou jízdu od začátku do konce! https://www.instagram.com/data.animal/ https://www.youtube.com/watch?v=wO80zwsNfbk https://www.youtube.com/watch?v=3vkf0uwHknw PEELERS psychedelic / kraut / rock ‘n’ roll https://www.youtube.com/watch?v=ohMY3orCx3k

Peelers jsou kapela pocházející ze známého úrodného podhoubí Tachova napojená na kosmické dynamo vyrábějící divoký elastický sexuální proud hrající multivitamin RockuAlterPsychuMotorikbeatu který je zodpovědný za impaktní kráter Clavius a seismické vlny západního pobřeží Ameriky. Kluci jsou čerstvými vítězi místní soutěže začínajících kapel Můza, budou natáčet desku a moc se těšíme co se z nich ještě v budoucnu vyklube! https://www.facebook.com/profile.php?id=100084050293739 https://www.youtube.com/watch?v=G-lMshrFS7I Kdy: 19.1.2024 Kde: Anděl Music bar, Plzeň Lineup: TBA Vstupné: 200,- v předprodeji / 250,- na místě