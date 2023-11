Gray Contrast (de) & Balkan Party Band & Smorbrod @ Vánoční Busking Párty

Balkán se s ethnem a technem sešel a máme tu opět Vánoční busking párty v klubu Anděl! A letos to bude opravdu speciální, protože se můžete těšit na trojku interpretů, kteří byli na letošním Pilsen Busking Festu pořádně vidět! Až z dalekého Berlína se na místo činu vrací psychedelický techno šaman Gray Contrast, následovaný vítězi nejlepšího kostýmu festu ethno crossoverem Smӧrbrӧd a nebudou chybět ani milovníci tramvají Balkan Party Band! Na závěr celé párty a pokud se vám nebude chtít domu hrozí, že se vše zvrhne do zběsilé jam session, takže je na co se těšit a proč si 8.12. udělat čas a dovalit na večírek! FB event: https://www.facebook.com/events/1381341072736319 Předprodej: https://goout.net/cs/gray-contrast%2Bbalkan-party-band%2Bsmorbrod/szpkhsw/ GRAY CONTRAST /de/ live electro / psych / techno / trance https://www.youtube.com/watch?v=neoLDcXv33s https://www.instagram.com/gray.contrast/ Šaman z Berlína hrající mix elektronických žánrů v hustém psychedelickém oparu naživo a k tanci. Gray Contrast je odrazem současné berlínské klubové scény, kterou vytáhl do ulic a den co den v nich hraje naživo improvizovanou hudbu ve stylu techno, trance, psychedelie a dalších žánrů. Díky tomu není žádný jeho set stejný jako ten předchozí a za těch pár let na scéně na sebe nabalil početnou skupinu fanoušků, která jej (stejně jako na PBF) pronásleduje kamkoliv se jen pohne. K hraní používá různé groove boxy, loop station, zpěv, klávesy, sampler a další syntezátory, což mu dovoluje přetavit jakokouliv inspiraci a nápad v hudbu, kterou si užiješ jen pokud si zrovna na místě a nebo najdeš na jeho velice aktivním youtube kanále. Jednu z jeho naživo nahranou improvizaci jsme vybrali jako písničku pro letošní aftermovie Pilsen Busking Festu a dokládá to tak fakt, že byl jednou z největších hvězd a zanechal výrazný otisk v ulicích Plzně. Moc se těšíme na jeho návrat a první klubový koncert v ČR! https://www.youtube.com/watch?v=pONiz0HGxPo https://www.youtube.com/c/GrayContrast BALKAN PARTY BAND balkánská dechovka https://balkanparty.cz/ https://www.facebook.com/watch/?v=670035788305095 Vše začalo na podzim roku 2017. Kapela, tenkrát ve složení saxofon, baskřídlovka, tuba a balkánský buben, se rozeběhla po Plzni a hrála v hospodách a na ulicích a přinášela lidem radost a veselí. Jak šel čas, kapelu doplnila trumpeta, rytmický buben a zpěv. Dneska jsou v šesti a jak už název napovídá, hrají hudbu balkánu, nebojí se to rozjet ani v plzeňské tramvaji a jejich koncert je prostě párty od začátku do konce! https://www.youtube.com/watch?v=IHF9ZXJQpAo https://www.youtube.com/watch?v=TVTw1RomRrc SMÖRBRÖD ethno / world music / fantasy crossover https://www.youtube.com/watch?v=bAeLoxiu7ic https://www.facebook.com/p/Sm%C3%B6rbr%C3%B6d-100084132777392 Mnohohlavá kapela Smӧrbrӧd přináší zábavu a sílu prostřednictvím mnoha bubnů, perkusí, chrastítek, tří hlasů, beatboxu a jedné brumli (fantasy sekyru přítomnou na pódiu z popisu nástrojů vynechávám). Hudba jde přímo k jádru věci a během hodinky dokáže probudit u posluchačstva asi všechny emoce, snad i ty hluboce skryté a zapomenuté. Dokáže rozesmát hravostí, pak hned naštvat poukázáním na slabé stránky doby a lidstva, přenést do starých-dobrých vikingských časů nebo na hip-hopový koncert v Praze patnáct let do minulosti. Dobyvatelská verze dětského hitu Skákal pes přes oves nebo Darth Vader theme obsahující ryze český hospodsky poetický popis složitých rodinných vztahů nebohého pantáty Skywalkera jistě ubere stárnoucí části publika nějaký-ten rok věku. https://www.youtube.com/watch?v=-CZ79WICMkA https://www.youtube.com/watch?v=2ltD8slmrT4 Kdy: 8.12.2023 Kde: Anděl Music bar Vstupné: 250,- v předprodeji / 300,- na místě Lineup: TBA