Předvánoční MINT Market Plzeň se bude konat uvnitř ve vytápěné Autobusové hale v areálu DEPO2015 o víkendu 2. a 3. prosince ve spolupráci s akcí Plzeň Design, BOOKfestem a Pop-up prodejní galerií umění na téma Umění na prodej! Představí se tu téměř šedesát designérů z různých koutů republiky s pestrou nabídkou módních outfitů, šperků a kosmetiky a celý víkend bude navíc našlapaný skvělým doprovodným programem.

MINT je v Plzni jako doma. Vrací se sem už dvanáct let a přiváží pravidelně výběr těch nejlepších českých designérů. A nebude tomu jinak i tentokrát. MINT Market se bude navíc konat zároveň s BOOKfestem, na kterém se budou prezentovat prodejní stánky Cechu nakladatelů a Pop-up prodejní galerie umění. A to už stojí za to se zastavit!