Dětská podzimní burza

Srdečně Vás zveme na již tradiční burzu podzimniho a zimniho oblečení. Burza se bude konat v přízemí (jídelně) budovy firmy JITONA na adrese Jateční 839, Klatovy. Přijímáme k prodeji dětské - oblečení, boty, hračky, knížky, dvd, sportovní potřeby a potřeby pro mimi, oblečení a boty pro teenegery... Rozměrnější věci (např. kočárky) je možno inzerovat pomocí Vámi vytvořeného inzerátu, který rádi, po dobu burzy, vyvěsíme. Po minulých zkušenostech nebudeme přijímat k prodeji seznamy vytvořené JEN z balíků věcí. Nikdy se to neprodávalo a jen nám to tam zabíralo místo. Výběr oblečení bude probíhat ve čtvrtek 12.10. a v pátek 13.10.2023 od 9-12 hod a od 13-17 hod. Pokud se Vám uvedené časy nehodí, je možno se individuálně domluvit na jiném termínu. Prosím, vezměte na vědomí, že po naplnění kapacity prodejních prostor může být výběr oblečení ukončen i dříve. S věcmi přineste správně a úplně vyplněný seznam. Prosím, pokud je to jen trochu možné, použijte náš vzor, případně vytvořte jeho věrnou podobu na linkovaný papír ve formátu A4. Prodejní seznamy najdete k vytištění v sekci "Diskuze" této události. Doporučujeme všem věci označit pořadovým číslem ze seznamu prodejních položek. Předejde se tak možné záměně věci za jinou ze seznamu a urychlí to vyhledávání věcí ve více položkovém seznamu při našem vlastním burzovním značení. Výborné jsou na to např. samolepicí etikety do etiketovacích kleští, seženete je v každém papírnictví a stojí celý štoček kolem 25,-. Ale stačí jen číslo napsat na kousek papíru a izolepou přilepit na věc.

Burzovní poplatek činí 7,- Kč za každý vložený kus (případně za každý vložený set věcí). Cenu zboží si určujete sami, my k ní již žádnou další provizi nepřičítáme. Chápeme, že v dnešní době se všichni snažíme šetřit, a proto Vám nabízíme zapůjčení štítkovací pistole vč. štítků, aby jste si mohli věci vlastnoručně označit a poté vám bude účtován poplatek jen 4,- Kč. Pokud o to máte zájem, co nejdříve mě kontaktujte, abychom si domluvili termín zapůjčení pistole. Prodej zboží proběhne v pondělí 16.10.2023 od 9 do 19 hod a v úterý 17.10.20223 od 9 do 17 hod. Vstupné na prodejní burzu činí 10,- Kč. Oblečení nově bude roztříděno dle velikostí. Vyzvednutí neprodaných věcí a peněz za prodané zboží bude probíhat v pátek 20.10.2023 od 9 do 12 hod a od 13 do 17 hod.