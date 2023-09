Anacreon & Jacker´s Krok do neznáma tour

Udělejte společně s námi "Krok do neznáma", a vyražte na jedinečnou podzimní tour 2023 ve spojení kapel Anacreon a Jacker's!



Anacreon, oficiálně služebně zkušenější kapela, založena roku 2012 a tažena zkušenou a hlasově nezaměnitelnou frontmankou Veronikou Krejzovou, se rozhodla spojit své síly pro podzimní tour 2023 s nově se do podvědomí deroucí a energickou kapelou Jacker's! Dočkáme se tak skvělé kombinace melodického metalu, tvrdých a energických riffů a zároveň charakteristického a nezaměnitelného projevu obou lídrů kapel - ať už zmíněné Veroniky nebo frontmana kapely Jacker's Marka Dostála a hosta kapely Jacker's Karolíny Vrbové A nejen to... kapely plánují i společně překvapení. Tour "Krok do neznáma" startuje už 2. listopadu a kapely mají v plánu 4 exkluzivní zastávky napříč Českou republikou.



"S kluky jsme si skvěle sedli a nápad společné tour se jim hnedka zamlouval. Už teď se moc těšíme, jak to společně rozjedem," říká Veronika. "4 kluby, 4 super koncerty a luxusní propojení kapel Anacreon a Jacker's, co víc si přát!? Tak doražte, protože tohle bude pořádně divokej mejdan," dodává Marek. Podzimní tour, u které prostě musíte být. Čeká Vás energický večer jen toho nejlepšího v maximálním nasazení obou kapel - a o to prostě nechcete přijít.