tAngerinecAt (UK/UA) + Alex Kelman (SK) > 17.10. < @ Pod lampou

Místní Borci uvádějí> Následující akce v naší režii určitě potěší fanoušky pořádné temnoty! Z Walesu k nám dorazí dark industrial / ethno duo tAngerinecAt, které se prezentuje naprosto unikátním zvukem a těžko byste na scéně hledali podobnou kapelu. Dále se těš na Alexe Kelmana, který zahraje se svým solo post punk / shoegaze projektem a celý večírek tak otevře. Těšíme se MOC! TANGERINECAT (UK/UA) dark / avantgarde / electronic / ethno / industrial https://tangerinecat.bandcamp.com/album/glass https://www.youtube.com/watch?v=UAzpBEUkpvg tAngerinecAt je queer duo z Walesu, které vzniklo na Ukrajině v roce 2008 a tvoří jej Zhenia Purpurovsky a Paul Chilton. Jejich koncerty jsou známé velice temnou a hutnou atmosférou s vlivy žánrů jako industrial, ethno, dark electro či avantgardní rock. Jejich nové album Glass se dostalo na vrchol hitparád na Bandcampu a bylo zvoleno jedním ze 100 nejlepších alb Louder Than War roku 2022. Jejich vlivy sahají od umělců jako Son Lux, Gesaffelstein, Fever Ray, Nick Cave & The Bad Seeds, My Dying Bride až po etnickou hudbu ukrajinských Karpat a filmy Sergeje Parajanova.

https://www.youtube.com/watch?v=qAKFkIf56w0 https://www.youtube.com/watch?v=kl3Q9JTRSA8 ALEX KELMAN (SK) post punk / psychedelic / shoegaze / electro https://youtu.be/eZjozoe0MNI https://alexkelmanband.bandcamp.com Alex Kelman je sólový projekt v současné době zakotvený v Bratislavě na Slovensku. Těš se na mix psychedelického post-punku, shoegaze a synthwave s odkazem na kapely jako The Soft Moon, Death In Vegas nebo Curve. Výsledný zvuk je směsí nádherně hlučných kytar, chytlavých tanečních beatů a strhujících syntezátorů vrstvených s podmanivým vokálem. https://youtu.be/9f7ddmTVdvU?si=ga0HTBr3yfUy7xao https://ndsr.bandcamp.com/.../pedals-of-truth-and-happiness Kdy: 17.10.2023 Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň Lineup: 21:00 – Alex Kelman 22:00 - Tangerinecat Vstupné: 250,- v předprodeji / 300,- na místě FB event: https://www.facebook.com/events/215072418238044