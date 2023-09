Příběh Malé Víly a Elfů v Duhovém Světě Barev

Rádi bychom vás pozvali na dobrodružnou cestu Malé Víly a Elfů. Společně se vydáme do duhového světa barev, kterým nás jejich příběh provede. Přijďte s námi prožít magický den plný barev, barevných kouzel a tvůrčí zábavy!

​Co na vás čeká:

Krátké Divadlo: Na začátku se vydáte na cestu do duhového světa, kde se setkáte s Malou vílou a jejím kamarádem elfem. Budete společně prožívat jejich dobrodružství a objevovat tajemství duhových barev.

Tvořivý Program: Po divadle se ponoříte do světa barev a tvoření! Ve vílí škole vědy si samy vyrobíte duhová kola barev a provedete pokus rozložení "rozložení barev" – V elfí laboratoři se naučíte míchat různé barvy a tvořit nové odstíny - vyzkoušíte si namíchat přesné barvy kytice květin – V elfí dílně si vyrobíte listy stromu a vytvoříte obraz stromu s tančícím elfem nebo vílou – vyrobíte si originální motýly, které doplní obraz – V elfí školce malířů si namalujete sádrový odlitek motýlů nebo jiných předloh.

Co s sebou:

• Dobrou náladu

• Šaty, které se mohou trochu umazat (pro tvořivý program)

Přihláška: Prosíme, dejte nám vědět, zda se zúčastníte, abychom si mohli připravit dostatek materiálů pro tvořivý program. Potvrzení účasti nám můžete zaslat na e-mail: plzen@akropolis.cz, do datumu uzávěrky přihlášek – 3. října. (Počet míst je omezen, max. 30 dětí).

Těšíme se na setkání s vámi a na společná dobrodružství v duhovém světě barev! Dejte nám vědět, pokud máte dotazy.