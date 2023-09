15. narozeniny Rock Radia

Už 15 let vás přesvědčujeme o tom, že rock je slušná muzika. Už 15 let vás nepřetržitě zásobujeme slušným rockem. Tak to pojďme oslavit! V pátek 3. listopadu vpadneme do plzeňskýho Depa a spolu s vámi oslavíme 15 let RockRadia. A co by to bylo za rockový narozky bez překvapení?

Přivezeme vám tři vaše oblíbený skupiny, který znáte z našeho vysílání a který se postarají o to, aby to byl pořádnej mejdan. Nebudou chybět moderátoři, slušný rockerky, kalendáře, chlebíčky, motokros… no dobře, to už si trochu vymejšlíme, ale jízda to bude slušná. 15. narozeniny RockRadia – pátek 3. listopadu v plzeňským Depu.