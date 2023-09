Dny evropského dědictví - Plzeňský kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Plzeňský kraj Barokní konírna Ve Dvoře - Spálené Poříčí 17.9. až 18.9. od 11:00 do 19:00

Plzeňský kraj Barokní sochy na náměstí - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Barokní špejchar Ve Dvoře - Spálené Poříčí 17.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Bašta s vestavěným altánem, ulice Třebízského - Rokycany 9.9. od 12:30 do 15:00

Plzeňský kraj Centrum paleobiodiversity - Rokycany 9.9. od 10:00 do 15:00

Plzeňský kraj Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Delta Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech 14.9. od 18:00 do 20:00; 16.9. od 14:00 do 16:00

Plzeňský kraj Jízdárna Světce - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Kaple Panny Marie Bolestné - Rokycany 9.9. od 9:00 do 16:00

Plzeňský kraj Kaple sv. Václava v Borku a kamenný kříž - Rokycany 9.9. od 9:00 do 16:00

Plzeňský kraj Klášter a kostel sv. Maří Magdaleny a Alžběty, Muzeum Českého lesa - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Klášter františkánů - Muzeum církevního umění plzeňské diecéze - Plzeň 16.9. od 10:00 do 18:00

Plzeňský kraj Kostel Nejsvětější Trojice s areálem - Rokycany 9.9. od 13:00 do 18:30

Plzeňský kraj Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany 9.9. od 9:00 do 12:30

Plzeňský kraj Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí 17.9. od 11:00 do 16:00

Plzeňský kraj Kostel sv. Václava - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Lidový roubený dům č.p. 138 - Spálené Poříčí 17.9. od 9:00 do 17:00

Plzeňský kraj Městský dům - Muzeum Dr. Bohuslava Horáka - Rokycany 16.9. od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 16:00

Plzeňský kraj Městský dům č.p. 23 - Muzeum loutek - Plzeň 16.9. od 10:00 do 18:00

Plzeňský kraj Městský chrám Nanebevzetí Panny Marie - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Muzeum na demarkační linii - Rokycany 9.9. od 11:00 do 16:00

Plzeňský kraj Náměstí Svobody - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Památník na místě bývalé synagogy - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Pivovarské sklepy - Spálené Poříčí 17.9. od 10:00 do 10:00

Plzeňský kraj Příhradební ulička a věže (městské opevnění) - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Radnice čp. 1 - Rokycany 9.9. od 9:30 do 14:00

Plzeňský kraj Rokycanův dům osvěty 9.9. od 9:00 do 16:00

Plzeňský kraj Státní okresní archiv Rokycany 9.9. od 10:00 do 16:00

Plzeňský kraj Vodní hamr - Dobřív 16.9. od 9:00 do 17:00

Plzeňský kraj Zámek - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Zámek - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Zámek Josefa Hlávky - Lužany 8.9. až 9.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Západočeské muzeum - Plzeň 16.9. od 10:00 do 18:00

Plzeňský kraj Židovský hřbitov - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Židovský kupecký dům - Spálené Poříčí 17.9. od 11:00 do 19:00

