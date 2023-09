Město Rokycany se v letošním roce poprvé zapojí do Dnů evropského dědictví, jejichž cílem je každoročně otevřít co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, muzeí, knihoven apod. V letošním roce jsou Dny evropského dědictví vyhlášeny na dny od 9. do 17. září 2023.

Rokycany připravily celodenní program na sobotu 9. září od 9 do 16 hodin. Zapojí se celkem deset objektů, jedenáctým je Farní sbor ČCE, který si letos připomíná sto let od založení. Vstup na veškeré akce je zdarma.

VÍCE INFORMACÍ A PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE