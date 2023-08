Jak být stoikem?

Co hodnotného nám do života může přinést stoická filozofie? Během krátkého kurzu tří přednášek, které budou zahrnovat i praktická cvičení, se ponoříme do hlubin stoického učení. Po vzoru stoických filozofů prožijeme kousek života v souladu s přírodou, což byl jeden ze základních cílů jejich filozofie. Pokusíme se s jejich pomocí odhalit smysl vlastního života, protože o to Stoikové usilovali, aby svým životům dali pevný a neotřesitelný směr. A možná dosáhneme i vrcholu jejich učení, čímž bylo dosažení stoického klidu, harmonického stavu vnitřní pevnosti, a zároveň štěstí, které pramenilo z vnitřní jistoty a z uskutečňování ctností.

Po celou dobu nás budou provázet tři největší osobnosti stoické filozofie. Římský císař Marcus Aurelius nám ukáže, jak je důležité poznávat sebe sama, protože on se díky tomu stal velkým příkladem pro celý národ. Vzdělanec Seneca se s námi podělí o svou praktickou psychologii s množstvím užitečných rad týkajících se každodenních situací. A otrok Epiktétos nás naučí obstát se stoickým klidem i ve velmi těžkých situacích.