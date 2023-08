Štístko a Poupěnka

Máme tady úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava. A to si pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně spatří světlo světa bude jedna velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším Honzíkem. Zkrátka Umíme cokoli. Seznámíme se i s novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ramena...Nebudou nám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíme chystat oslavu pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk a jehňátko! Tolik masek vystačí na opravdový Karneval! Jen abychom neudělali nepořádek, to by znamenalo Velký úklid.

Nakonec zazpíváme Ňufáčkovi Hodně štěstí a konečně se můžeme bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity jako: Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči tanči. Tak neváhejte, přijďte si i vy s námi užít velkou oslavu! Hrajeme po celé republice. Těšíme se na vás.