Mariánská pěší pouť po Staré plaské cestě z Plas do Mariánské Týnice v duchu baroka

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve 2. 9. od 17.30 hodin na Mariánskou pěší pouť po Staré plaské cestě z Plas do Mariánské Týnice v duchu baroka s hudebním doprovodem komorního souboru Ritornello.

V rámci kulturních událostí Letního barokního festivalu Plzeňského kraje jsme pro Vás připravili pěší pouť po Staré plaské cestě z Plas do Mariánské Týnice. Přeneseme se v čase do doby barokní, kdy pouť k místu starobylého mariánského zasvěcení byla součástí duchovního života každého věřícího člověka. Ať to byla prosba o své zdraví či uzdravení nejbližších, o dobrou úrodu nebo potřebnou vláhu, putování k Panně Marii Týnecké představovalo výraz úcty a lidské pokory.

Přidejte se k obnově dávné tradice vztahující se ke svátku Narození Panny Marie (8. září) v předvečer Mariánské pouti konané v Mariánské Týnici a vydejme se společně na cestu. Pro účastníky nabízíme v 17 hodin odvoz autobusem (společnost VATRA) z Mariánské Týnice (kde mohou na parkovišti zanechat své automobily) do Plas, kde bude pěší pouť zahájena v 17.30 (před kostelem Nanebevzetí Panny Marie) a odkud se bude putovat po Staré plaské cestě do Mariánské Týnice, kam dorazíme přibližně ve 20.30 hodin. Délka trasy činí cca 10 kilometrů.

Putování doprovodí komorní soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila s hudbou duchovních barokních písní a zpěvů, spojených s texty kázání, vztahujících se nejen k Panně Marii, ale také světeckým sochám ze zastavení na Staré plaské cestě. Soubor využívá historické hudební nástroje či jejich věrné repliky.

Duchovní promluvu a zamyšlení pronese P. Günther Eckelbauer, OMI.