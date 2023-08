Pěnová party Ostrov Santos Sušice

Žhavá letní sobota a s ní pěnové šílenství. Pěnová děla nastříká několik litrů zdravotně nezávadné pěny. Navíc za mixem Dj Michal + Dj Mára, který vás rozvlní v rytmu 80´s, 90´s let až po současné radiové hity. Kdo nechce do pěny, nemusí!!! Tak si přijď třeba jen tak zatancovat a užít si s námi skvělou zábavu. ● Za mixem: Dj Michal - HledamDj.cz , Dj Mára ● Pěnová děla ● Od 18:00 do 20:00 hod. PĚNOVÁ PARTY MIMO TANEČNÍ PARKET ● Od 20:00 do 00:00 hod. DISKOTÉKA NEJVĚTŠÍ HITY 80´s, 90´s LET AŽ PO SOUČASNÉ RADIOVÉ HITY ● Spousty letních drinku

● Kdy: 19.8.2023 ● Od 18:00 hodin ● Kde: Ostrov Santos Sušice U toho prostě musíš být!!!! Večer plný tance, zábavy a skvělé hudby. Těšíme se na vás.