Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte je obměněnou reprízou výstavy poprvé představené v Praze, připomíná nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, jenž výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku.

K vidění je 20 motocyklů, v řadě případů jde o jediné dochované kusy daného typu. Mezi mimořádné vystavené předměty patří soubor vývojových prototypů motocyklů Jawa představující motocykly od počátku 30. až do 90. let. Vystaveny jsou např. motocykly z tajného válečného vývoje nebo prototyp stroje tzv. Unifikované řady z první poloviny 60. let. Připomenuty jsou také osobnosti, které se značkou Jawa spojily své osudy.

