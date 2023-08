Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa

Výstava, která vznikla ve spolupráci NTM a Fakulty stavební ČVUT v Praze, přibližuje stavební boom 2. poloviny 19. století a počátku 20. století.

Výstava návštěvníkům přibližuje stavební boom 2. poloviny 19. století a počátku 20. století vyvolaný potřebou ubytovat lidi přicházející za prací, který v tomto období kulminoval ve všech velkých českých a moravských městech a jeho projevy do značné míry určily vizuální charakter městského prostoru. Výstava ukazuje nejen charakteristické prvky stavebních konstrukcí, ale také život na sklonku rakousko-uherské monarchie skrze vizuální, zvukové a interaktivní instalace, které je přenesou o 100 až 150 let do minulosti.

