Psychologie pohádek

Krátký kurz - 2 x 3 hodiny přednášek

Zveme Vás do světa pohádek... Jaký je jejich skutečný účel? Jsou jen pro zábavu dětí, jsou to jen ukolébavky nebo mají nějaký jiný, i když méně zřejmý účel? Krátký kurz - 6 výukových hodin, bude probíhat 29.8. a 5.9. od 17:30 do 20 h.