Festival Potulný hudební klub

Tým tvůrců vás srdečně zve do zatopeného lomu u Konstantinových Lázní na kulturní program...

Můžete se těšit na:

VÁCLAVA CÍLKA, PJÉRA LA ŠÉ´ZE, ONDŘEJE SMEYKALA,DUO FLORECITAS, MARKA GONDU, VLADIMÍRA VÁCLAVKA, ROMI GREY, JAROSLAVA MUGRAUERA, KATEŘINU ENGLBERTHOVOU, DIVADLO KJÓGEN a další hosty...





Potulný hudební klub vznikl, protože mi chyběl festival, kde by se víkendový program se svým tvořením spíše nořil do klidu a který by se nikam nehnal, je v přírodě, je rodinný, s hlavním prostorem bez prodeje alkoholu, nabízí koupání a kempování a noční klid. Zároveň je dostupný vlakem i pro "ne-autaře", stravou dostupný i pro "nemasité".

Chcete-li, stačí přijet se spacákem a během posledního večerního koncertu se uvelebit v největším stanu, který se stává na noc jakousi archou snění a dobrého vyspání, proto všechny kulturní akce končí nejpozději kolem první hodiny ranní, aby až do 10. hodiny ráno byl v prostoru festivalu klid.

Zároveň pro komfort těch nejmenších, festival neprodává alkohol, jeho konzumace se omezuje na privátní kempovací zónu nebo pohostinství na druhé straně lomu.

"Mejdanovitých" festivalů je plné léto. PHK je spíše o aktivním odpočinku.





Upozornění:

Vstup na festival není možný se čtyřnohými přáteli, na festivale si nelze samostatně vařit.





Předprodej vstupenek za 1.500 Kč do 1.8. na mailu: info.smeykal@gmail.com

Prodej vstupenek na místě bude 1.700 Kč.

ZTP a děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma.

Vstupné se vztahuje na období pátek 4.8. od 14h do pondělí 7.8. do 10h a obsahuje:

celovíkendové parkování, celovíkendové koupání, stanování, kulturní programy ve velkém šapitó.

Neobsahuje jednotlivé workshopy a stravu.





PÁTEK 4.8.

od 15.00h možnost utáboření

16.00h čajové degustace s Jiřím Melzerem

18.00h Kateřina Englberthová - Akordeon - koncert

20.00h Vladimír Václavek - literární tvorba a hudba osobitého hudebníka

22.00h Ondřej Smeykal - Didgeridoo do noci





SOBOTA 5.8.

9.30 - ranní cvičení se Zuzkou Bičíkovou za hudebního doprovodu Ondřeje Smeykala

11.00h workshopy:

- košíkářství, pletení z proutí s Bárou Hrdinovou

- výroba dřevěné lžíce s Danem Šubrtem

- hudební workshop s Markem Gondou

- vytváření šperků se studiem JAMAR

od 11.30h

- čajové degustace čajů Jiřího Melzera

- dle dohody v malých skupinkách kakaové dýchánky s Radimilou

13.00h Živá Velryba - ekodivadlo nejen pro děti

15.00h Romi Grey a Ondřej Smeykal - výstava ilustrací a beseda s autorkou a čtení z knihy Orel se vrací spojeno s autogramiadou

17.00h Marek Gonda - koncert - fujary a flétny

18.30h Václav Cílek - přednáška

20.30h Duo Florecitas - písně Latinské Ameriky

22.30h Ondřej Smeykal - Singing didgeridoo - koncert





NEDĚLE 6.8.

09.30h cvičení se Zuzkou Bičíkovou za hudebního doprovodu Ondřeje Smeykala

od 11.30h možnost workshopů:

- košíkářství, pletení z proutí s Bárou Hrdinovou

- výroba dřevěné lžíce s Danem Šubrtem

- hudební workshop Jaroslava Mugrauera - africký nástroj Kora

- hra na indiánskou flétnu s Markem Gondou

- vytváření šperků se studiem JAMAR

od 12.30h degustace čajových lahůdek Jiřího Melzera (dle domluvy s Jiřím, v malých skupinkách)

14.00h Jaroslav Mugrauer - koncert - Africká harfa Kora - po koncertu možnost workshopu s Jaroslavem Mugrauerem

17.00h Divadlo Kjogen - středověké japonské frašky

19.00h Pjer la Šé´z - recitál

21.00h hraní do snu Ondřej Smeykal - meditativní koncert





PONDĚLÍ 7.8.

od 10.00h uzavírání velkého stanu