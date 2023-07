Busking Párty 2023 #3 – Náplavka na Radbuze

Dámy a pánové, je tu třetí pokračování naší série busking párty! Tentokrát se podíváme na naší oblíbenou náplavku na Radbuze, pro kterou jsme si připravili čistě hudební program. Hlavní hvězdou budou bezesporu Australští Loonaloop, kteří se do Plzně vrací po pár letech se svojí podmaninovu taneční world music!

V patách jim budou místní klezmer / gypsy / folkový Tabasker, hipíci H_U_T._z Holandska, crossoverový Yaxetopeesche a na úvod Kluk z holdingu! Přijď na poslední warm up před Pilsen Busking Festem a podpoř kapely do klobouku PROGRAM Bude brzy zveřejněný ve facebookové události: https://www.facebook.com/events/1982450448753851 Vstupné: Dobrovolné, do klobouku! info/kecy/odkazy: LOONALOOP /Austrálie live / electro / dance / world music https://www.loonaloopmusic.com/ https://www.youtube.com/watch?v=xn_TF7oMO7Y&t Loonaloop jsou elektro/akustická taneční kapela, která je po světe velmi dobře známa svými živými vystoupeními plnými opojné energie vytvářející se mezi nimi a publikem. Jejich charakteristický zvuk je poháněn kombinací tradičních nástrojů, bicích, didgeridoo, houslí, zpěvu, syntezátory, samply a samozřejmě smyčkami. Jejich hudba je exkurzí do různých stylů moderní elektronické hudby, od drum & bass, psy trance, dub a gypsy/world house. Loonaloop vznikli v roce 2003 Austrálii a jsou od počátku velmi aktivní na mezinárodní klubové a festivalové scéně. Vystoupili již na mnoha festivalech včetně Glastonbury (UK), Dance Valley (NL), Big Day Out (AUS), Rock for People (CZ), The Big Green Gathering (UK), Blijfestijn (NL), Global Beat (PL), festival Knochengorroch (Skotsko) a The World Body Painting Festival v Rakousku. https://www.youtube.com/watch?v=g2cLYbhdx8M&t H_U_T._ /Holandsko protopunk / krautrock / freejazz / sugarpop https://hutorg.bandcamp.com/album/h-u-t https://www.youtube.com/watch?v=-5mB1PvMRA0 Šesti, občas sedmi či osmičlennou skvadru z Holandského Tilburgu by nejeden hudební publicista zařadil do chlívku alternativního rocku. To je ale poměrně dost široký pojem a kapela sama sebe zařazuje do škatulek jako protopunk / krautrock / improvization / freejazz / sugarpop / spokenword / stoner / subsidiejunk a nyní by již úplně všem mělo být jasné co čekat, že?:) https://www.youtube.com/watch?v=zLoMWgUyDlg TABASKER klezmer / gypsy / folk https://www.tabasker.cz/ https://www.youtube.com/watch?v=_m9qfGHVpbw Kapela funguje zhruba od léta 2014. Z původních 3 členů se postupně rozrůstala až do počtu 6 muzikantů, a to ve složení akordeon, basa, cajon, klarinet, housle, příčná flétna a zpěv. Stylově se řadíme do směsice lidové hudby, a to zejména klezmeru, gypsy a folku. V současné době má v repertoáru přes 30 písní a další přibývají. https://www.youtube.com/watch?v=ay7Cv0Edy1c YAXETOPEESCHE alternativní rock / crossover bandzone.cz/yaxetopeesche https://www.youtube.com/watch?v=ZUTMkychqo4 Plzeňský crossbeatový kvintet – ne/rocková hudba plná inteligentního i neinteligentního humoru. KLUK Z HOLDINGU indie folk https://bandzone.cz/janpolansky https://www.youtube.com/watch?v=4luIgm3uF8E&t=2s Urban (indie) folkový projekt Jana Polanského (akustická kytara, zpěv). Ozvěny každodenního života v syrové poezii nevšednosti. V současné době vystupuje i v rozšířené sestavě s bubeníkem. https://www.youtube.com/watch?v=IiJROWf5Psg Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Plzně.