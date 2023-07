Artorzo - festival vnitřních světů

Druhý červencový víkend se zřícenina pozdně gotického hradu Krakovec na západním okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko stane dějištěm druhého ročníku multižánrového festivalu ARTORZO. Program na hradě, kde se natáčela filmová pohádka Ať žijí duchové, zahrnuje koncerty, divadlo, výtvarné dílny, výstavy, autorská čtení, výtvarné umění, vizuální projekce, nese podtitul “Festival vnitřních světů”. Genius loci Krakovce spolu se sdíleným uměleckým prožitkem otevřou bránu pro velké i malé návštěvníky do krajin, které leží za smyslovým polem všedních dnů. Dramaturgie festivalu osciluje mezi žánry jako jsou contemporary music, elektronická a taneční hudba, IDM, indie pop a další. Mezi hlavní headlinery festivalu patří např. skupina Tygroo s jejich divokou směsicí elektronické taneční hudby, balkánu, jazzu, a rapu. Ve stylu afro-karibských a jihoamerických rytmů vás roztančí španělsko-jihoamerický ansámbl Cumbia Cooperativa a letní slunnou pohodu vybarví pohodový izraelsko – turecký IDM projekt Vinium. Představí se také objev současné indie jazz popové scény - skupina MarZ nebo fenomenální hráč na akordeon Aliaksandr Yasinski s Em Spillerem. Nesmíme zapomenout na velmi zajímavý projekt sourozeneckého dua Trans Organic, jehož tvorba by se dala označit jako "chrámová hudba 21. století". Vytváří neobvyklé spojení barokních varhan s interaktivní elektronikou, indickými bubny tabla a dalšími akustickými nástroji. Trans Organic vystupovali dosud výhradně pouze v kostelech a katedrálách. V rámci festivalu rozezvučí venkovní prostor s pomocí speciálních mobilních dvoumanuálových varhan. Atmosféru chrámu pomůže vytvořit i vizuální projekce od FotonX, která jejich meditativní elektroakustické skladby doprovodí. Prostranství pod unikátním dřevěným mostem do hradu postaveném bez jediného kovového hřebíku je ideálním prostorem pro dětský interaktivní workshop Barbory Klárové.

V doprovodném programu si přijdete na své s nonverbálním improvizačním divadlem Neviditelné děti. Velmi aktuální v letošním roce bude přednáška a superdebata odborníka na téma umělé inteligence (AI). K tématům, které současně rezonují na celém světě jsme pozvali odbornici Ditu Org Malečkovou. Vnitřní i vnější prostory hradu rozsvítí výstavy kreseb, uměleckých objektů ze skla, dřeva či fascinující svět mechů rozbujelých v teráriích. Na loňskou výstavu fotografií s názvem od Biotechnologie k Himbům naváže Martin Kouba aka KoMa Photography výstavou fotografií Krása v symbióze. Další uměleckou specialitou bude talentovaný sochař Jaroslav Jaro se kterým jsme se setkali na jeho současné výstavě a jehož šikovné ruce pro nás během festivalu budou vytvářet unikátní vyřezávanou sochu a návštěvníci festivalu v rámci workshopu si budou moci osobně vyzkoušet i rýpnout do dřeva.

V rámci programu v podhradí vystoupí divadelní soubor ADHD. Program je opravdu bohatý a každý si tam najde to své. Návštěvníci mohou využít festivalového kempu v podhradí i připraveného cateringu pro vegetariány i všežravce.

Vstupenky v síti GoOut Vstup zdarma pro děti do 12 let.