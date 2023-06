Queenie - Revival fest v Konstantinkách

Druhá nejstarší akce v novodobých Konstantinkách REVIVAL FEST slaví v roce 2023 své dvacáté narozeniny. Z tohoto festíku se stala za těch uplynulých dvacet let jedna z nejnavštěvovanějších akcÍ v širokém okolí. Dvacátiny budeme slavit ve velkém stylu, na velkém podiu se skvělým zvukem a světelnou show a především skvělým obsazením.

Již v pátek 7.7. festival odstartuje ve 20.00 hodin jedinečný koncert světově uznávaného tribut bandu QUEENIE.

V sobotu 8.7. začneme brzy po obědě tedy ve 14.00 hodin dalšími zajímavými gratulanty z řad muzikantů. Pozvání letos přijali:

14:00 h. OLYMPIC revival (Mladá Boleslav)

Tato velice autenticky znějící partička slaví v roce 2023 oslavíme 21 let od svého prvního koncertu. U revivalu je důležité přiblížit se co nejvíce originálu a na to kluci dbají na přesná tempa, přesné frázování zpěvu, dbají na celkový zvuk kapely, aby byl co nejblíže podobný originálu.

15:50 h. TEAM revival Znojmo

Pět muzikantů ze Znojma a okolí dlouhá léta jsme zrála v různých rockových a bluesových kapelách, aby se nakonec vrátili úplně na začátek a společně vzpomněli hudbu, na které vyrůstali a která zanechala v jejich srdci hlubokou stopu. Cílem jejich působení je vzdát poctu slovenskému Teamu a připomínat posluchačům jejich melodickou a energickou hudbu.

17:40 h. SPECIÁL Věra relived (Havířov) , host: Petr Němec

Speciál je letitou kapelou Věry Špinarové a v Konstantinkách se představí v původní sestavě a s největšími hity Věry Špinarové a Petra Němce v originálním provedení skupiny Special v původní sestavě z let 1980-1987. Kapelníkem této skvělé partičky je legendární kytarista a skladatel Andonis Civopulos.

Ženský hlas na koncertu chybět nebude. Písničky od Civopulose i další její hity zazpívá Dagmar Glatzová. „Hledali jsme zpěvačku, která by to odzpívala, tu jsme naštěstí našli, takže můžeme hrát plně Speciál jako před 30 lety,“ ujišťuje Petr Němec.

19:30 h. BON JOVI - PETR POLÁČEK tribute Prague

Český Bon Jovi a finalista první SuperStar, Petr Poláček, je zpět s kapelou Bon Jovi Tribute Prague a poctivou rockovou show plnou nezapomenutelných pecek legendární americké kapely! Skupina je složena z profesionálních hudebníků a velmi autenticky hraje písně slavné americké kapely. Velkou předností kapely je vynikající zpěv Petra Poláčka včetně povedených vokálu ostatních členů kapely. Kapela se do Konstantinek vrací po skvělém koncertu v roce 2021.

21:45 h. KISS FOREVER BAND (Maďarsko)

První zahraniční kapela v historii festivalu, jedna z nejlepších KISS Tribute kapel světa uzavře program jubilejního XX. ročník Revival festu v Konstantinkách.

Skupina Kiss Forever Band je věrná kopie známé americké skupiny Kiss. Jedná se o maďarskou skupinu, která objíždí Evropu a baví fanoušky již od roku 1995. Za svoji dlouholetou kariéru objeli více jak 25 zemí, mají za sebou stovky koncertů a to včetně vystoupení v Las Vegas kde se setkali s Tommym Thayerem, členem KISS. Za zmínku stojí i jejich megakoncert k 20. výročí v Budapešti (2015), kde zahrál i Bruce Kulick.

Bude to skvělá festivalová tečka s partičkou, která neúnavně objíždí Evropu a baví fanoušky se svou skvělou show - skvělou muzikou - skvělými kostýmy.

Členové – Zoltán Váry jako Starchild (Paul Stanley), Zoltán Fuzfa jako démon (Gene Simmons), Paul Sturmann jako spaceman (Ace Frehley) a Radek Šikl jako catman (Peter Criss).

