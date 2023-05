Bezobratlí kolem nás

Výstava věnovaná bezobratlým živočichům představuje kromě entomologických sbírek zoologického oddělení Západočeského muzea v Plzni také živé exempláře.

Zajímá vás pohled do hnízda čmeláků? Naše výstava vám to umožní.

Věděli jste, že je možné chovat doma v akváriu například vodní brouky? Přijďte se podívat.

Měli byste rádi na své zahradě či balkóně hmyzí domek, ale nejste si jisti, jakým způsobem ho vyrobit a kam ho umístit? Poradíme vám.

Entomologické sbírky v muzeích už zřejmě viděl každý, ale víte, jak se takový hmyz loví? Ukážeme Vám to.

Pro Vaše děti máme připraven dětský koutek, kde si mohou kreslit, hrát pexeso, skládat puzzle.

Naše nová výstava nabízí zábavu a poučení pro všechny generace.

výstava otevřena

út – ne 10 – 18 hod

VÍCE INFORMACÍ ZDE