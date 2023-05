Interaktivní výstava Trnkova zahrada 2

Příběh, ve kterém se pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice Trnkova Zahrada 2 převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Malí i velcí návštěvníci se v něm vtělí do postav 5 kluků z knížky a na vlastní kůži prožijí jejich dobrodružství. Setkají se všemi hlavními postavami z knihy: kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu, práce s návštěvníkem a jeho zapojením do celého děje.​

Trnkova Zahrada 2 vznikla za podpory Plzně 2015, Evropské hlavní město kultury a v Plzni byla také poprvé v únoru 2015 představena. Od té doby se rozšířila o mnoho dalších digitálních i fyzických atrakcí, scénických prvků a dopracovala se v jedinečnou interaktivní expozici, která byla vždy s velkým ohlasem u návštěvníků vystavena v několika městech. V nové, rozšířené podobě se nyní vrací zpět do Plzně, kde její příběh před 8 lety začal. Autory expozice jsou Jan a Matyáš Trnkovi, dědicové a pokračovatelé Jiřího Trnky.

