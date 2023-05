Busking Párty 2023 #2 @ Náměstí Republiky, Plzeň

Busking Párty 2023 #2 Nadešel čas opět rozložit svojí putovní karavanu! Druhá Busking Párty se tak uskuteční 26.5. na náměstí Republiky ve stínu Katedrály sv. Bartoloměje. Program bude opět více než pestrý a od buskerů se dostaneme až k zahraniční kapele vládnoucí zvukem plnotučným. Těš se na psych surf kraut rockery Harvey Rushmore & The Octopus ze Švýcarska, multižánrového instumentalistu The Flamenco Thief z Anglie nebo psychedelické country Atlantic Cable z Terešova! Na úvod celé akce se představí šikovný kytarista Miroslav Čermák a žena okouzlujícího hlasu Kateřina Karešová s kapelou. PROGRAM 15:00 – Miroslav Čermák 16:15 – Kateřina Karešová 17:45 – Atlantic Cable 19:15 – The Flamenco Thief 21:00 – Harvey Rushmore & The Octopus Vstupné: Dobrovolné, do klobouku! info/kecy/odkazy: THE FLAMENCO THIEF (UK) latino / rumba / flamenco / instrumental https://theflamencothief.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=TXU4mBlnbLk Craig Sutton, známý jako „The Flamenco Thief“, je anglický muzikant, který kombinuje fingerstyle a perkusivní kytarové techniky v kombinaci s looperem. Žánrově se pohybuje na pomezí flamenca, latiny, rumby, bosa novy a experimentuje i s hip-hopem a elektronikou. S kariérou trvající 14 let, 4 alby na kontě a četnými turné po Evropě, Asii a Jižní Americe, se etabloval jako respektovaný umělec na nezávislé hudební scéně. Během své kariéry absolvoval rozsáhlá turné a vystupoval na významných místech, jako je Berlín, Mnichov, Praha, Sofie, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Tokio, Kjóto a Ósaka. Hrál na velkých akcích a festivalech, včetně Glastonbury a Fusion Festivalu. V neposlední řadě si Craig zahrál v roce 2019 i na Pilsen Busking Festu a můžeme prozradit že zahraje i v rámci tohoto ročníku znovu! https://www.theflamencothief.com/ https://www.youtube.com/watch?v=cEZb63nNYic HARVEY RUSHMORE & THE OCTOPUS (CH) psychedelic / garage / surf / krautrock https://harveyrushmoreandtheoctopus.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=4koCOpVr1sM Na širém moři, v měsíčním světle září rudý až krvavý měsíc. Krvavě červené jsou i rty dívky, na kterou Harvey myslí, zatímco vlny proudí. Rushmore spěchá a tep se zvyšuje. Má to v krvi, která v žilách pumpuje v rytmu drnčení motoru. Chřestění a vrčení, stále ale drží rytmus. Vlny silně bijí do člunu, zatímco vítr fičí ledový. Chobotnice se náhle objeví před jeho lodí a Harvey ví, že to je okamžik, na který čekal, všechno nebo nic! Nezajímá ho zítřek a jediné na čem záleží je přítomný okamžik. Harvey padá a proud krve dokresluje rudý měsíc nad chobotnicí za postupně zesilující zvukové vlny… Harvey Rushmore & the Octopus je svůdný mix garage, surf a krautrocku ovlivněný psychedelickým rokem z minulého století…

https://www.youtube.com/watch?v=FfDTdb0Hla0&t=659s https://www.youtube.com/watch?v=Woicm-atFTQ ATLANTIC CABLE psychedelic / country / blues https://atlanticcable.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=vYNnWwrbyVM Se sídlem v opravně traktorů v Terešově se nedá hrát nic jiného než country. Dokazuje to i pozoruhodný přerod ex zpěváka/kytaristy post hardcorových Lvmen Tysona Cosbyho. Ten společně s Kubou Kovtunem hrají honky tonky psychedelický country, který potřebuješ zažít i když Ti zrovna neleze sláma z bot a nebo nemáš doma pověšenou vlajku USA. https://www.youtube.com/watch?v=S15LO4y3HRI https://www.youtube.com/watch?v=dmD8jh2RDGs KATEŘINA KAREŠOVÁ folk / rock / pop / covers https://www.youtube.com/watch?v=WOhvN-ZiiHQ Kateřina Karešová, rodačka z Domažlic, v současnosti působí v Praze na konzervatoři Jana Deyla, kde studuje populární zpěv. V rámci festivalu uslyšíte převážně písně zahraničních interpretů v podání jejího půvabného hlasu, který doplní na kytaru Tom Cortés a na cajon Štěpán Krtička. MIROSLAV ČERMÁK fingerpicking / fingerstyle / instrumentál / covers https://www.youtube.com/watch?v=-8LuKny3OS4&feature=youtu.be Míra hraje na elektroakustickou kytaru ve stylu fingerpickingu a fingerstylu ve všech různých žánrech. Jedná se o aranžmá písniček známých hudebních skupin, či jednotlivců, a také skládá skladby své. Chtěl by demonstrovat, že se na kytaru dá hrát i jiným způsobem než klasickým, např. hraním basy, perkuse a doprovodu najednou. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Plzně. FB event: https://www.facebook.com/events/6239066976132225