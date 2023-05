Divadlo na zámku - Pohádka - Kocour v botách

Kocour v botách aneb Není vše zlaté co se třpytí Pohádka o tom, co všechno se může stát, když se vám dostane do rukou mluvící kocour. O tom, že nemusí být vše na první pohled zřejmé. Že starý kocour jako dědictví nemusí být až tak strašné. A že s šachovými figurkami nemusí být jen nuda.