Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Plasy sobě, z. s. Vás zvou v rámci Festivalu muzejních nocí 2023 na divadelní představení Metternich nežil jako mnich, které se koná 26. 5. 2023 od 20.30 hodin v arboretu.

Vítejte v 19. století. Poodhrňte společně s námi oponu času a podívejte se na život lidí dřív slavných, kteří aniž by o to třeba stáli, vstoupili do učebnic a do historie. Byli lidmi jako my, lidmi z masa a kostí. Zjistíte, že žili úplně jinak, než nás ve škole učili…

Klemens Václav Nepomuk Lothar Metternich von Winneburg (1773–1859)

Vzdělaný, inteligentní, pracovitý, schopný, důsledný, věrný císaři. Politik, velvyslanec v Drážďanech, v Berlíně, Paříži, ministr zahraničí, kancléř. Muž č. 2 v mocnářství a později i jeden z nejvlivnějších mužů v Evropě. Vůdčí osobnost Vídeňského kongresu o uspořádání Evropy po Napoleonských válkách.

Třikrát ženatý, všechny své manželky přežil, přežil také většinu svých dětí, které měl velmi rád a čile si s nimi dopisoval. Měl mnoho milenek, říkali mu švarný Klemens, ale rodinu ctil a nikdy neopustil. Když K. V. Zaháňská chtěla, aby se rozvedl a vzal si ji, kategoricky odmítl. Když ho opustila, velmi silně se ho to dotklo.

Od roku 1826 byl vlastníkem plaského panství.

Autor hry a libreta: Robert Drozda

Účinkují:

v roli Metternicha Jiří Novotný a Petr Kovářík

dále smíšený vokální soubor Sagitta z Plas a hosté

klavírní doprovod Silvie Kovářová

Na představení je možné zarezervovat vstupenku, nikoliv místo (tel. 373 396 410). Volejte prosím v otevírací době muzea: Út–Ne 9–17 hodin.



V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v předsálí muzea.



V rámci Festivalu muzejních nocí 2023 bude od 18–20 hodin vstup do muzea zdarma (vstup hlavním vchodem přes pokladnu).

Plakát ke stažení ZDE.