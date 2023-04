Putování za hvězdou aneb konvoj za poznáním Santiniho architektury II.

Centrum baroka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve u příležitosti významného výročí barokního architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela na exkurzi formou konvoje. V pořadí druhé Putování za hvězdou se koná v sobotu 13. 5. 2023.

Exkurzi povede Mgr. et Mgr. Pavel Beneš.

Program:

14:00 NYNICE - sraz před kaplí sv. Kateřiny

14:30 hodin přesun do Kostelce

14:35 KOSTELEC - sraz u kostela sv. Jiří

15:00 hodin přesun do Nadryb

15:05 NADRYBY - sraz před kaplí sv. Antonína Paduánského

15:30 hodin přesun do Kozojed

16:00 KOZOJEDY - sraz před kostelem sv. Mikuláše

16:30 hodin přesun do Všehrd

16:40 VŠEHRDY - sraz před kostelem sv. Prokopa

17:20 hodin přesun do Hodyně

17:30 HODYNĚ - sraz před kaplí sv. Jana Křtitele

18:00 hodin zakončení

Anotace: Trasa po jednotlivých památkových objektech představí vývoj vrcholně barokní architektury sakrálních staveb na někdejším panství plaského cisterciáckého kláštera. K vrcholům náleží dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723) a jeho ozvuky.

Exkurze se koná formou konvoje automobilů účastníků. Dopravu si každý účastník zajišťuje sám. Délka trasy cca 34 km.

Čas trvání cca 4 hodiny.

Rezervace nutná na tel. čísle: 373 396 410 v otevírací době muzea.

Vstupné dobrovolné

Další konvoje za poznáním Santiniho architektury se uskuteční vždy v sobotu, a to 17. června (hospodářské dvory) a 21. října (klášter Kladruby a okolí).