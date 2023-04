Trikosis & Ultraphauna & Legiana Collective > 6.5. @ Pod lampou, Plzeň

Ano, i další večírek v naší režii bude dosti multi kulti! To už se tak občas stane, že se protnou dvě turné a vyjde z toho Plzeň. A to bychom byli pořadatelé bez srdce, kdybychom si nechali pláchnout kapely, které se představí 6.5. v Divadle Pod lampou. Začneme s folk/world music kolektivem, kterému vládnou ženy pevným hlasem a říkajících si Legiana Collective. Následovat bude zbrusunový prog / ethno / metal propletenec říkající si Ultraphauna a celou párty zakončí vládci trhavých pohybů a turbofolkaři Trikosis. Tak se moc nerozmýšlej a už si piš do kalendáře, protože tady nesmíš chybět!

PROGRAM Asi tak, ale možná ještě trochu jinak: 20:00 – Legiana Collective 21:30 – Ultraphauna 23:00 – Trikosis Vstupné: bude a asi dáme i předprodej! info/kecy/odkazy: TRIKOSIS (NL) gipsy / klezmer / anarcho folk https://trikosis.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=GcApzUHWFu0 Už cca 8 let se snažíme ulovit tuto kapelu a konečně se to povedlo! Sama nám totiž připlavala do sítě. (čti: emailové schránky) Slovo „Trikosis“ znamená ztrátu kontroly nad svým tělem. V běžném výkladu slova se jedná o poruchu, kterou ale tato holandská kapela přetavila ve svojí výhodu. Dokáže totiž vyloudit takové zvuky a rytmy, které vytvoří tak pevné pouto mezi nimi a publikem, že nelze odolat a musí se tančit! „Říká se tomu Trikosis effect“ a skrývá se za ním pouliční guláš stylů jako gipsy, klezmer a anarcho folk. Těš se na muzikanty vyzbrojené harmonikou, kytarou, houslemi, darbukou, trumpetou, bubnem, klarinetem, valchou a basou! https://www.youtube.com/watch?v=NyiW51FtJwE ULTRAPHAUNA (US/UK) prog / pop / ethno / chamber / metal https://ultraphauna.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=EBQrLSyk1Jo Že ste ještě o této kapele neslyšeli? No nedivíme se! Jedná se totiž o nové uskupení, které je ale složené ze zkušených a někdo by dokonce dodal i legendárních muzikantů.

Na housle tomu šéfuje Timba Harris (ex Secret Chiefs 3), klávesy a vokály má na svědomí Dorothy Wave (a.P.A.t.T.), do bicích buší Joel Murray (a.P.A.t.T.) a muziku tvrdí a duní na basu kdo jiný než Toby Driver (Kayo Dot). A kdo zná jejich původní či bývalé kapely, že čistou žánrovku rozhodně nečeká. Takže se těš na prog, pop, ethno, cinema, chamber nebo i metal! 21.4. vydávají svůj debut „No No No No“ a my už se nemůžeme dočkat až se ukážou Pod lampou https://www.youtube.com/watch?v=rfU2AWGu7sg LEGIANA COLLECTIVE (NL) folk / world music https://legiana.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=0KuQojTLXnk Legiana Collective je vzácný druh folkové kapely. S devíti hudebníky a jejich akustickými nástroji na pódiu kapela vydechuje nenapodobitelnou skupinovou energii. Jejich cíl je jasný. Chtějí, aby se jejich publikum bavilo stejně jako oni. Věřte, že budete ohromeni syrovou a neodolatelně taneční energií nesenou rytmickou sekcí a okouzleni složitými a jemně sladěnými polyfoniemi čtyřčlenného ženského sboru – pravděpodobně hlavního nástroje kapely. Poté, co o sobě dali poprvé vědět prostřednictvím prvního alba Ariège, složeného z tradičních lidových písní hraných s moderním nádechem, vracejí se nyní druhým albem Wicked Light, které obsahuje převážně originální skladby a jasně definuje tvář tohoto kolektivu. https://www.youtube.com/watch?v=JadNTe9aoo4 Kdy: 6.5.2023 Kde: Divadlo Pod lampou Start: 19:30 Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Plzně. FB událost: https://www.facebook.com/events/1915306278836839