Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici pořádá v sobotu 20. května od 10.00 hodin již tradiční akci Májový den uměleckých řemesel a divadla.

Od 10 hodin je pro návštěvníky připravený bohatý program hudební, šermířský, taneční, divadelní.... až do cca 18 hodin. Program je doplněn o jarmark s rozličným zbožím, ukázkami výroby a řemeslnými dílnami pro malé a velké. V ceně vstupného je rovněž návštěva kostela Zvěstování Panně Marii, západního a východního ambitu a proboštství, kde jsou naše muzejní expozice a výstavní sál.

Vstupné:

dospělí 100 Kč

senioři, studenti (do max 26 let - po předložení průkazu), ZTP 80 Kč

děti 6-15 let 50 Kč

ZTP/P, děti do 5 let zdarma