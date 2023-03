Turistická sezóna 2023 - Jízdárna Světce

Komentované prohlídky rekonstruované Jízdárny ve Světcích

Rezervujte si vámi vybraný čas: so 1. 4. - v 11, 13, 15 hod.

• rezervace: Mgr. P. Voltr * 778 782 004 * voltr@mkstc.cz

• pro jednotlivce a menší turistické skupiny

• vstupné : dospělí 120,-Kč,

senioři nad 65 let, studenti 100,- Kč, děti do 6 let zdarma.

• Doporučujeme zimní oblečení s sebou.