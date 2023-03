A DEER A HORSE /USA + YOUFF /Be + Reddratt < 21.3. @ Anděl

Tohle bude hodně hlasitej večírek! Jednou se noise rock potká s metalem v podání A Deer a Horse z USA a podruhé se spáří s hardcorem a vznikne z toho Youff z Belgie. Celou akci otevře harsh power electronics projekt ReddRatt z Plzně a věříme že 21.3. si najdeš cestu do Anděl Music bar i ty! A DEER A HORSE /USA noise rock / alternative metal / hardrock https://adeerahorse.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=YqPa1zzIP-M A Deer A Horse sídlící v New Yorku jsou dvě holky a kluk valící nekompromisní noise rock s příměsí metalu, hard rocku a punku. Jejich zvuk hledej někde mezi Melvins, Helms Alee nebo Red Fang. Můžeš se těšit na výrazný riffy, melodie a pořádně našlapanou show, která probudí k životu i mrtvolu. Nejnovější album „Grind“ bylo vydáno v dubnu 2022 a produkoval jej Jamie Uertz (Gojira, Anthrax), nahrála Sylvia Massy (Tool, System of a Down) s dodatečným mixem Johanna Meyera (Gojira). https://www.youtube.com/watch?v=hCqfxVTcPUg YOUFF /Be noise rock / hardcore/ noisecore https://youff.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=EOJzFuaaCYY Původně sme chtěli sehnat k ADAH jen místní kapelu a měli bychom hotovo. Pak ale napsali Youff z Belgie a tyvole, nešlo jinak. Jejich koncert strčí do kapsy jakýkoliv x měsíční terapie a pokud budeš chtít pořádně vyčistit hlavu, 11/10 pacientů doktora Chocholouška doporučuje! Nasranej mix noise rocku, hardcoru (čti noisecore) s řádně posedlým zpěvákem aka nejlepší soundtrack k vymítání ďábla.

Určitě si během setu vzpomeneš na Daughters, Gaza, Coilguns nebo třeba Botch. https://www.youtube.com/watch?v=pMKe-o1StDc REDDRATT harsh power Electronics https://reddratt.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=TucGKhmT5Lg Kdy: 21.3.2023 Kde: Anděl Music bar Start: 20:00 Lineup: TBA Vstup: 200,- FB event: https://www.facebook.com/events/583711793297249