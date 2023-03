Jste na mateřské nebo rodičovské? Chystáte se do stejného zaměstnání, uvažujete o změně nebo vám zdravotní či rodinné důvody brání k nástupu do práce? Jak je to se vzděláváním rodičů na MD a RD, jaké jsou možnosti rekvalifikace? Jaké jsou pracovně právní podmínky při návratu do zaměstnání, na co máte jako zaměstnanec pečující o dítě právo a jaké jsou vaše povinnosti? To vše a ještě více se dozvíte na semináři NÁVRAT DO PRÁCE PO MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ.