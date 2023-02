POPs Show#Live

Vážení přátelé je to opět zde. Po vyprodaném povánočním koncertě v loňském roce se vrací POPs na místo činu. Jako vždy se můžete těšit na to nejlepší ze zahraničního popu 80-90 let v podání skvělé kapely POPs a tedy interprety jako Michael Jackson, George Michael, Madonna, Depeche Mode, Phil Collins, Take That, Robbie Williams, Sting, Simply Red a další. Předprodej vstupenek online na SMS ticket - počet vstupenek v předprodeji je omezen a omezena tedy bude i maximální kapacita klubu, abychom mohli dodržet bezpečnost a komfort všech návštěvníků. Znamená to opravu to, že kdo dřív zakoupí vstupenku v předprodeji, ten dřív mele a je možné, že na místě již žádné vstupenky nebudou k dispozici. Vede nás k tomu prosincová zkušenost a absolutní fullhouse. 19:30 – OpenDoor 20:30 - POPs 23:00 – AfterPárky