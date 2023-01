Herní výstava modelů z kostek LEGO

Expozice je rozdělena na tři části. První část vás vezme do světa Harryho Pottera, kde najdete monumentální stavbu školy čar a kouzel v Bradavicích, která je největší stavbou z kostek LEGO na světě, postavená jedním jediným člověkem. Spotřebováno na ní bylo asi milión kostiček a její stavba trvala skoro 2 roky. Druhá část výstavy je věnovaná architektuře a stavitelské dílně pro starší děti, které se zde formou hry naučí rozpoznávat různé architektonické slohy. Na menší děti a na všechny, co si rádi hrají, čeká v poslední části výstavy herna s duplo bludišti a bazény. Zde se o zábavu postará hromada LEGA, ze kterého si můžete postavit vše, co vás napadne.