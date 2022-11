31. Hudební ceny Žebřík

Žebřík vstupuje už do čtvrté dekády své existence! Vyhlášení 31. ročníku proběhne 31. března opět v DEPO2015 v Plzni. Koncertně vystoupí: Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Michal Pavlíček - best of s Bárou Basikovou, Kamilem Střihavkou, Vilémem Čokem, Radkem Škarohlídem... Exkluzivní show předvede také Vypsaná fixa, Znouzectnost ad. www.anketazebrik.cz