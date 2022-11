Anymen - American Da Glaciers Tour 2022

Finské pětičlenné dívčí trio ze Švédska a jejich pořádná dávka muziky od Faith No More, System Of A Down, Rage Against The Machine, Audioslave, Royal Republic a dalších. ANM # Tomáš Mouřenec, Martin Korecký, Ondra Žižka a Honza "Somy" Somolík. OpenDoor: 20:30 Showtime: 21:00 DJ: 23:00