Kurws (pl) + Zdrój (pl) + Lonely Shredder And The Heavy Smokers > 5.11. < Anděl Music bar, Plzeň

A je to tu zas! Zase sme vyměkli a 5.11. pořádáme večírek 2 zahraničním kapelám, který v Plzni znají max 2 lidi. Ale to nevadí, dyť je to náš modus operandi… A když píšu „náš“, tak je to ze zvyku a protože se pak všechno špatné dá schovat za „skupinové rozhodnutí“. Každopádně pokud v Plzni ještě zůstali zástupci téměř vyhynulého druhu hledačů a milovníků neoposlouchaného, tenhle večer je tu pro vás! Poslední koncert na své touře napříč Evropou zahrají avantgardně free jazzový Kurws a improvizační noise punk duo Zdrój z Polska! A protože je akce v sobotu a neradi necháváme zahraniční umělce jen tak bez dozoru, lineup doplní a celý večírek v Andělu odpálí místní milovníci tabáku a špíny z garáží Lonely Shredder And The Heavy Smokers! KURWS (pol) avantgarde / free jazz / punk / noise / no wave https://kurws.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=uoiW7tr6_8M&t=105s Kurws se zformovali v květnu 2008 jako vedlejší produkt jednoho ping pongového zápasu. Od té doby začali postupně objevovat nekonečné možnosti, které jim jejich nástroje kytara, basa a bicí dávají. Jejich songy jsou kombinací předem daného, zkomponovaného základu a improvizace. Vyzbrojeni opakováním, rekombinacemi, variacemi a kontrasty si hrají s pamětí a očekáváními publika. Post punk, krautrock, rock in opposition, funk, no wave - způsoby hraní, motivy, riffy, které jsme slyšeli znovu a znovu, jsou zde prezentovány ve zcela jiném kontextu. Jsou vyčleňovány ze svého původního prostředí, umístěny vedle sebe a použitý zcela novým způsobem. Ano, i v roce 2022 můžeš objevit kapelu, kterou nemůžeš k ničemu připodobnit. Říkají si Kurws a jsou z Polska! https://www.youtube.com/watch?v=jnDN0RhcBgc https://www.kurws.org/ ZDRÓJ (pol/ned) noise / punk / impro https://zdroj.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=E0YnLSR1yco Polsko-nizozemské noise/punk duo Zdrój ve složení kytara+bicí se s ničím nemaže. Skládat písničky a pak je otrocky hrát na koncertech? Ale kdeže! Kluci se tak dlouho hledali až se našli a chemie mezi nimi funguje na jedničku.

Každý koncert je tak jedinečný, nikdo si nemůže být předem ničim jistej a tak je to správně. Spolehnout se ale můžeš na to, že to bude krátké, hlučné a taneční. Jejich aktuálně vydané LP tak lze považovat za snímek nakažlivé chemie mezi oběma borci Jakubem Zasadou a Sebastianem Janssenem, který nikdy nezopakují znovu. https://www.youtube.com/playlist... LONELY SHREDDER AND THE HEAVY SMOKERS surf / garage / punk / noise https://www.facebook.com/profile.php?id=100083614381983 Čtyřčlenný hudební a kuřácký saloon Lonely Shredder And The Heavy Smokers kombinuje garážovou špínu se synťákovými pasážemi. Divoký koncertní projev se doplňuje smyslem pro show i kapku melancholie. Tito pašeráci tabáku umí člověka svézt od prosluněného garážového surf punku až k temným noisovým zákoutím. https://fb.watch/g7xb1Lon6I/ https://1url.cz/9rRkX Kdy: 5.11.2022 Kde: Anděl Music bar Lineup: 20:30 – Lonely Shredder And The Heavy Smokers 21:30 – Zdrój 22:30 – Kurws Vstupné: 150,- Fb event: https://www.facebook.com/events/949177702707998