Tutti Voci & Pilsen Voice

Zveme Vás na společný koncert sboru Pilsen Voice a dívčího vokálního uskupení Tutti Voci. Akce se koná za podpory organizace Jazz bez hranic! Koncertem završíme společné oslavy 15 let skupiny Tutti Voci a 5 let fungování sboru Pilsen Voice. Pojďte slavit s námi a užijte si večer nabitý skvělou hudbou a pozitivní energií. Vstupné na akci je 180 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti do 15 let. Vstupenky budou v prodeji na místě.