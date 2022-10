Prouza + Absolutní Neklid

"To nic, to nic, to nic není. To mi jen tak v uších zvoní." Frýdecko-Místecká kytarová legenda PROUZA v nejpůvodnějším možném složení oslaví Kristovy léta po mnoha letech v Plzni společně s místní alternativní kapelou ABSOLUTNÍ NEKLID. Při prvních tónech kapely PROUZA v Anděl Music Baru v sobotu 3.12.2022 si jistě vzpomenete na nesmrtelný pecky jako: Na venku, Před tebou, Čelem vzad, Ve dne v noci.....Tak až půjdete v sobotu prosincovou nocí domů, budete si broukat "To je dneska krásně na tom venku"