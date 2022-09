Moonbean (can) + Neon Lies (hr) + Dílna Rekords + jane doe @ Anděl Music bar

Místní Borci uvádějí Je libo trochu té elektroniky naživo? V pátek 7.10 necháme kytáry odpočívat a dáme prostor synťákům! Z daleké Kanady k nám do Anděl Music baru přiletí indie synth-pop duo Moonbean, Chorvatsko trošku přitvrdí one man synth punkovým projektem Neon lies a celý večírek otevřou místní Dílna Rekords! Kolem půlnoci začne áftroška a k tanci po tanci zahraje jane doe! MOONBEAN (Kanada) indie / synth-pop / acid-house / edm / techno https://moonbeanmusic.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=Hs2po0tSV3I MOONBEAN je alter ego queer umělkyně Valentiny Morelli z Toronta. Vystupuje ve dvojici se svým partnerem a hrají naživo ze synťáků do kterých Valentina zpívá. Hrají indie synth-pop s příchutí psychedelie, acid-house a techna. MOONBEAN čerpá inspiraci z umělců jako Little Dragon, Peaches a Metric. S vášní pro pohyb a zvuk spojený s vrstvami svůdných, syntetizovaných melodií a tvrdších tanečních rytmů si MOONBEAN klade za cíl rozproudit tep vašeho srdce, rozhýbat nohy a srdce naplnit poselstvím lásky a posílení. MOONBEAN nedávno vydalo své první EP s názvem MOONTUNES a vyráží na tour po Evropě, kde jednou ze zastávek bude i Plzeň! https://www.youtube.com/watch?v=LnvTviC-o34 https://www.moonbeanmusic.ca/ NEON LIES (Chorvatsko) dark wave / synth-punk https://neonlies.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=WPQpeMseLEM Neon Lies začal jako oneman bedroom projekt na konci roku 2015, když ještě Goran zpíval a hrál na kytaru v post punkových Modern Delusion a The Celetoids v rodném Záhřebu. Chvíli na to z kapel odešel a začal se naplno věnovat svému solo projektu. Od té doby jako Neon Lies vydal tři alba „Neon Lies“ v roce 2016, „II“ v roce 2018, obě na kazetě, a poslední „Loveless Adventures“ z roku 2020 na 12“ LP, které zpomohlo vydat několik evropských vydavatelství jako Cut Surface (Vídeň), Wave Tension Records (Eindhoven), Black Verb Records (Berlín), Cosmic Brood (Záhřeb). Čekej intenzivní minimalistickou živou show, kde se bude prolínat dark wave se synth punkem! https://www.youtube.com/watch?v=vXvIRG9tAwc https://www.maximumrocknroll.com/.../loveless-adventures-lp/ DÍLNA REKORDS live experimental electronics https://soundcloud.com/user-474300091 Dílénské mistry netřeba moc představovat! Elektronická performance synthesizerových zvuků a rytmů z bicích mašin, která se moduluje přímo na místě.

Hudba zaplňuje prostor a člověk je součástí. https://www.youtube.com/watch?v=IMtv12Am5ME https://www.youtube.com/watch?v=kwLR5zRMyXg Afterparty: jane doe (deep tech / tech house) https://m.soundcloud.com/marry_jane_doe/trinitat-rising Kdy: 7.10.2022 od 20.00 Kde: Anděl Music bar, Plzeň Vstupné: 150,- a více Program: 20:00 – Dílna Rekords 21:15 – Neon Lies 22:30 – Moonbean 23:45 – jane doe Fb událost: https://www.facebook.com/events/487477133197264