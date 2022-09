Víkendový workshop s Wim Hof metodou v sušici vás naučí vědomě ovládnout pocit chladu

Sportoviště města Sušice pořádají v termínu od 25. do 27. listopadu 2022 víkendový workshop s certifikovaným instruktorem Wim Hof metody Filipem Zemanem. Program je určen všem, kteří si chtějí osvojit správné techniky této metody a využívat její benefity v každodenním životě. To znamená všem toužícím po posílení imunity, silnějším kardiovaskulárním systému, přílivu nové energie, snížení úrovně stresu nebo zkvalitnění spánku. Filip Zeman při výuce vychází z vlastních zkušeností, Wim Hof metoda mu doslova změnila život k lepšímu a praktikuje ji každý den již po tři roky. Vedle teoretických poznatků se mohou návštěvníci workshopu těšit i na praktické ukázky správných dýchacích technik a vědomou práci s chladem a jeho vnímáním. Kurz zakončí dobrovolný ponor do ledové řeky Otavy. Cena víkendového workshopu s Wim Hof metodou je od 5 000 do 7 500 Kč dle zvoleného ubytování.