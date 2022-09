Po stopách falešné hranice

Výprava s badatelkou Václavou Jandečkovou

Zveme vás na výpravu po skutečné falešné hranici. Do míst, kterými lidé, kteří se, často vyprovokováni k útěku za hranice, rozhodli pěšky přejít do zdánlivého bezpečí. Tito lidé byli oběťmi tzv. akce "Kámen", podlé provokační metody STB, ve skutečnosti nikdy hranice nepřekročili. Byli zatčeni ve zinscenovaném procesu, souzeni a mnohdy se až v nedávné době dozvěděli, že padli do léčky komunistického režimu. Často za ceny nejvyšší.

Průvodkyní vám bude objevitelka mnoha lidských příběhů a křivd spjatých s touto metodou, Projdete si s námi cestu, po níž se lidé, často s malými dětmi, ubírali, aby se dostali do bezpečí, kam však nikdy nedošli.

Pevná obuv, teplé oblečení, baterka pro případ návratu za tmy nutné. Sraz " u krámu" ve Všerubech ve 13:00.

Účastnický poplatek za polodenní výpravu činí 100,- Kč,

Děti a senioři nad 65 let bez poplatku.

Program není vhodný pro malé děti s ohledem na náročnost akce. Děkujeme za pochopení.