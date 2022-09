Přeštický festival vína 2022

V sobotu 8. října se v Přešticích uskuteční pátý ročník festivalu vína!

Fanouškům dobrého vína se na Masarykově náměstí v Přešticích představí 16 pečlivě vybraných vinařství z Čech a Moravy. Kromě stálic Českých festivalů vína, jakými jsou např. mutěnické Modré vinařství, čejkovické Vinařství Konečný, poddvorovské Vinařství Gertner či mikulovské Vinařství Rauš se svým nepřehlédnutelným sommelierem Lukášem Polišenským, se potkáte i se zcela novými vinaři. Celková nabídka bude velice pestrá, od lehkých ročníkových vín, přes perlivá a růžová vína, až po mohutná vína z francouzských sudů či vína vyrobená speciálními technologiemi.

Součástí akce bude také food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů a nápojů a v neposlední řadě bohatý doprovodný program. Vystoupí Cimbálová muzika Majerán, Blue Cimbal, The Spirit of the Synthpop a Agnes Rock. Programem vás budou provázet moderátor Luděk Holý a sommelier Zdeněk Kintr.

Vstupné na akci bude zdarma. Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení přímo na místě za 100 Kč.

Aktuální informace o akci jsou k dispozici na www.festivalyvina.cz.

Na akci vás zvou České festivaly vína, Město Přeštice a Kulturní a komunitní centrum Přeštice.