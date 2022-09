Druhý ročník šifrovací hry pro děti se vydá PO STOPÁCH JOSEFA SKUPY. Přihlašte svůj rodinný tým do hry a užijte si den při společném řešení šifer. Doporučený věk pro hlavního šifrátora je 8 až 12 let, ale může být i mladší či starší a podle toho jim při hře dospělí mohou více či méně pomáhat. Hlavních šifrátorů může být samozřejmě v rodinném týmu více. Hry se mohou účastnit i jiné týmy, např. tým mohou tvořit děti z oddílu a jejich dospělí vedoucí. Přihlášku najdete na webu. Hra je nesoutěžní, jde o to, aby jste si ji užili, něco se dozvěděli a při tom potrénovali šedé buňky mozkové i týmovou spolupráci. Pokud vyřešíte všechny šifry a dorazíte do cíle v určeném čase, můžete dát vaši herní kartu s vyřešeným heslem do slosování a získat tak nějakou z cen. Při hře lze využít systém nápověd. K řešení šifer nebudete potřebovat internet ani mobil. Na začátku hry dostane každý tým startovní obálku s šifrovacími pomůckami, abyste nemuseli hledat v mobilu ani morseovku. Z domova si přineste tužky/propisky, nůžky, špendlík (nebo jehlu), můžete přibrat i podložku, na které se vám bude dobře psát, papír na pomocné poznámky. Některé šifry se ještě vyvíjí, takže konečný seznam pomůcek dostanete před hrou e-mailem. Trasa začíná poblíž Boleveckých rybníků a končí na Krkavci. Přesné místo startu dáme vědět registrovaným týmům. Hudební doprovod zajistí ukulelová banda No Maucta!